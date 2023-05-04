Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в koinoteta exo lakkonion, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в koinoteta exo lakkonion, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти