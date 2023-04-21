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Виллы в koinoteta elountas, Греция

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15 объектов найдено
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается вилла 230 кв.м на участке 6.000 кв.м, в Плака Элунда, самом престижном районе вост…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,199,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 комнаты в Elounda, Греция
Вилла 3 комнаты
Elounda, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,596,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в элитном комплексе на острове Крит. Комплекс рас…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комната в Elounda, Греция
Вилла 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,440,000
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
Вилла 4 спальни в Elounda, Греция
Вилла 4 спальни
Elounda, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла имеет 3 спальни с 3 ванными комнатами и может разместить 6 человек. На верхнем этаже н…
Вилла 5 комнат в Пано Элунда, Греция
Вилла 5 комнат
Пано Элунда, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Вилла 5 спален в Пано Элунда, Греция
Вилла 5 спален
Пано Элунда, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…

Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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