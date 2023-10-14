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Таунхаусы с видом на горы в сообщество, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000

Параметры недвижимости в сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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