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Таунхаусы в koinoteta elountas, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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