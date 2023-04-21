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District of Agios Nikolaos
Жильё с видом на море в koinoteta elountas, Греция
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21 объект найдено
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Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,199,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Вилла 3 комнаты
Elounda, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,596,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в элитном комплексе на острове Крит. Комплекс рас…
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,440,000
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
Вилла 4 спальни
Elounda, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла имеет 3 спальни с 3 ванными комнатами и может разместить 6 человек. На верхнем этаже н…
Вилла 5 комнат
Пано Элунда, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Вилла 5 спален
Пано Элунда, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 289,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается двухэтажный дом площадью 100 кв.м. в Элунде, всего в 100 метрах от моря. Дом состо…
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция
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