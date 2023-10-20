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Дома в сообщество, Греция

виллы
18
коттеджи
4
25 объектов найдено
Дом 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Красивая недвижимость, расположенная в 3 минутах ходьбы от знаменитой деревни Элунда. Дом с …
€2,05 млн
Дом 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Два уровня площадью 350 м², включая пять спален, шесть ванных комнат, две кухни, подсобное п…
€3,40 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Elounda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€685,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
€1,44 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
€2,56 млн
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пано Элунда, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пано Элунда, Греция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€96,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€800,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 165 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€555,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный дом площадью 100 кв.м. в Элунде, всего в 100 метрах от моря. Дом состо…
€230,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
€1,000,000

Параметры недвижимости в сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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