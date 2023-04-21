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Коттеджи с бассейном в koinoteta elountas, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция

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с видом на море
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