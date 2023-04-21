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Коттеджи с видом на море в koinoteta elountas, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 8 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 4 спальни в Elounda, Греция
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 289,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комната в Elounda, Греция
Коттедж 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
Коттедж 4 спальни в Elounda, Греция
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в Elounda, Греция
Коттедж 2 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается двухэтажный дом площадью 100 кв.м. в Элунде, всего в 100 метрах от моря. Дом состо…

Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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