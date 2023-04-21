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Квартиры в koinoteta elountas, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Elounda, Греция
Квартира 3 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …

Параметры недвижимости в koinoteta elountas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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элитная
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