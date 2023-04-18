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Купить таунхаус с видом на горы в koinoteta bryson, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается старый дом 70 кв.м. в поселке Лимнес, Крит. Дом имеет два уровня и состоит из 2 сп…

Параметры недвижимости в koinoteta bryson, Греция

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с бассейном
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