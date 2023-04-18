Купить таунхаус с видом на горы в koinoteta bryson, Греция

Таунхаус 3 спальни District of Agios Nikolaos, Греция 4 Количество комнат Количество этажей 1

€ 30,000

Продается старый дом 70 кв.м. в поселке Лимнес, Крит. Дом имеет два уровня и состоит из 2 сп…