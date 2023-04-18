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Купить коттедж в koinoteta bryson, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается старый дом недалеко от Неаполи, Ласити. Каменный дом площадью 70 кв.м. расположен …
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в koinoteta bryson, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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