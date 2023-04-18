Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos

Купить недвижимость в koinoteta bryson, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается старый дом недалеко от Неаполи, Ласити. Каменный дом площадью 70 кв.м. расположен …
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается старый дом 70 кв.м. в поселке Лимнес, Крит. Дом имеет два уровня и состоит из 2 сп…

Параметры недвижимости в koinoteta bryson, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти