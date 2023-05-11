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Виллы с бассейном в koinoteta broucha, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Vrouchas, Греция
Вилла 5 спален
Vrouchas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Vrouchas, Греция
Вилла 4 спальни
Vrouchas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 1 комната в Vrouchas, Греция
Вилла 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Цена по запросу

Параметры недвижимости в koinoteta broucha, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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