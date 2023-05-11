Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Квартиры

Квартиры с видом на горы в koinoteta broucha, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 142,000

Параметры недвижимости в koinoteta broucha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти