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Виллы с видом на море в koinoteta brachasiou, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Вилла 4 спальни в Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 1 комната в Sisi, Греция
Вилла 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается в продажу вилла 360 кв.м. на Крите. Вилла состоит из трех этажей. На среднем эт…

Параметры недвижимости в koinoteta brachasiou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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