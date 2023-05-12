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Таунхаусы с видом на горы в koinoteta brachasiou, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 35,000
Продается старый 3-х уровневый дом площадью 99 кв.м. в деревне Врахаси, Крит. Дом состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Врахасион, Греция
Таунхаус 5 спален
Врахасион, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается старый дом площадью 120 кв.м. в Врахаси, Крит. Двухэтажный дом состоит из двух (2)…

Параметры недвижимости в koinoteta brachasiou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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