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Жильё с видом на горы в koinoteta brachasiou, Греция

11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Вилла 4 спальни в Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Таунхаус 3 спальни в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 35,000
Продается старый 3-х уровневый дом площадью 99 кв.м. в деревне Врахаси, Крит. Дом состоит из…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Таунхаус 3 спальни в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Врахасион, Греция
Таунхаус 5 спален
Врахасион, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается старый дом площадью 120 кв.м. в Врахаси, Крит. Двухэтажный дом состоит из двух (2)…
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Коттедж 1 спальня в Agia Varvara, Греция
Коттедж 1 спальня
Agia Varvara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Предлагается к продаже двухэтажный таунхаус в районе Сиси, Крит. Таунхаус площадью 100 кв.м.…
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в koinoteta brachasiou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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