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Коттеджи с видом на горы в koinoteta brachasiou, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 1 спальня в Agia Varvara, Греция
Коттедж 1 спальня
Agia Varvara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Предлагается к продаже двухэтажный таунхаус в районе Сиси, Крит. Таунхаус площадью 100 кв.м.…
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в koinoteta brachasiou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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