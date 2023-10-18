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Коттеджи в Сообщество Брачаси, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€215,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€89,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже двухэтажный таунхаус в районе Сиси, Крит. Таунхаус площадью 100 кв.м.…
€200,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€225,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брачаси, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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