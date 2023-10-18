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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
5
4
290 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€215,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Врахасион, Греция
4
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
5
2
380 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sisi, Греция
1
360 м²
1
Предлагается в продажу вилла 360 кв.м. на Крите. Вилла состоит из трех этажей. На среднем эт…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
2
1
48 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€89,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
3
2
100 м²
1
Предлагается к продаже двухэтажный таунхаус в районе Сиси, Крит. Таунхаус площадью 100 кв.м.…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
4
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
4
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€225,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
5
2
114 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€260,000
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Параметры недвижимости в Сообщество Брачаси, Греция
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