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Жильё в Сообщество Брачаси, Греция

дома
10
10 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€215,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€960,000
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sisi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу вилла 360 кв.м. на Крите. Вилла состоит из трех этажей. На среднем эт…
€1,10 млн
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€89,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже двухэтажный таунхаус в районе Сиси, Крит. Таунхаус площадью 100 кв.м.…
€200,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€225,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€260,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брачаси, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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