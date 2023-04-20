ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Купить недвижимость в koinoteta boulismenes, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 189,384
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 328,931
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат
83 м²
€ 200,425
For Sale -- Residential Apartment -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
Дом 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат
330 м²
-1 Этаж
€ 651,382
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат
240 м²
€ 651,382
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 498,380
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Студия 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
30 м²
€ 35,074
Kipseli near the center of Athens, studio 30 sq.m. semi-basement interior, kept in good cond…
Дом 7 комнат
Македонии и Фракии, Греция
7 Количество комнат
390 м²
€ 1,503,189
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Дом 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
1 ванных комнат
116 м²
€ 370,000
Код недвижимости: HPS3085 - Дом для продажи в Паллини Неа Скиони за € 370.000. Это 116 кв. Д…
Коттедж 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 154,498
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат
170 м²
€ 731,552
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
115 м²
1 Этаж
€ 420,893
Таунхаус в закрытом премиум-комлеске в городе Каливес площадью 115 кв.м. и земельным участко…
Параметры недвижимости в koinoteta boulismenes, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты