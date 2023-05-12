Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Sitia

Жильё с видом на море в koinoteta armenon, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальни в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус 4 спальни
Stathmos Afidnon, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Дом 11 спален в Афины, Греция
Дом 11 спален
Афины, Греция
Количество спален 11
Площадь 270 м²
€ 600,000
Property Code: 1264 - FOR SALE 11 Bedrooms, House of total surface 270 sq.m, 3 levels Lari…
Дом 4 спальни в Siviri, Греция
Дом 4 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 171,654
Property Code: HPS2717 - House FOR SALE in Kassandra Elani for €170.000 . This 102 sq. m. fu…
Вилла 4 спальни в Krio Nero, Греция
Вилла 4 спальни
Krio Nero, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,370,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Квартира 1 спальня в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 1 спальня
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€ 1,713,182
Код недвижимости: HPS3007 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 1.600.000. Это 160 кв.…
Квартира 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Коттедж 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 4 спальни в Арависос, Греция
Вилла 4 спальни
Арависос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 635,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 2 спальни в Agii Deka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agii Deka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 59,000
На продажу выставлен двухуровневый таунхаус в самом сердце традиционной деревни Агии Дека. Э…

Параметры недвижимости в koinoteta armenon, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти