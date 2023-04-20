Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Viannos

Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta ano biannou, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
1 ванных комнат 60 м²
€ 85,000
Квартира расположена в деревне Криопиги в 1000 метрах от пляжа. Квартира расположена на 1 эт…
Дом 3 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
196 м²
€ 851,807
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 5 комнатв Пеания, Греция
Таунхаус 5 комнат
Пеания, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 316,970
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Fyli, Греция
1 ванных комнат 135 м²
€ 115,000
For Sale -- Residential Detached house  -- West Attica: Ano Liosia 135 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9 Количество комнат 318 м²
€ 551,169
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 219,287
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 523,002
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Дом 5 спаленв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 5 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
8 Количество комнат 250 м² Количество этажей 4
€ 440,935
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 996,760
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 380 м²
€ 962,041
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Дом 6 спаленв Македонии и Фракии, Греция
Дом 6 спален
Македонии и Фракии, Греция
400 м²
€ 591,254
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Квартира 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 90,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площа…

Параметры недвижимости в koinoteta ano biannou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти