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Виллы в koinoteta agiou stephanou, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Makrygialos, Греция
Вилла 1 комната
Makrygialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou stephanou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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