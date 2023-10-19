Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Сообщество Святого Стефана
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Сообщество Святого Стефана, Греция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 спален с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 8
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с AC в Лименария, Греция
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с AC
Лименария, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень красивая мезонетка в центре Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 140 кв.м. На пе…
€160,251
Таунхаус 5 спален с furnishings в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€318,239
Вилла 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Вилла 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Код недвижимости: HPS2698 - Вилла на продажу в Кассандра Сани за € 750.000. Это 219 кв. Вилл…
€788,837
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Греция
Комнаты 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€379,082
Коттедж 5 спален с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€646,422
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€238,679
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
€358,019
Дом 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€309,251
Квартира 1 спальня с видом на море в Сикея, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Сикея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с furnishings в Увы, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 252 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€616,587
Вилла 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…
€1,34 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Стефана, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти