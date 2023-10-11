Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Сообщество Святого Стефана
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Сообщество Святого Стефана, Греция

трехкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€230,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Стефана, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти