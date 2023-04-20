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Купить недвижимость в koinoteta achladion, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Kimouriotis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kimouriotis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…

Параметры недвижимости в koinoteta achladion, Греция

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