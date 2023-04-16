Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Kissamos Municipality
  6. Кисамос
  7. Виллы

Купить вилла с бассейном в Кисамос, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Realting.com
Перейти