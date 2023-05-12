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Виллы с бассейном в Kissamos Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Нопигия, Греция
Вилла 3 комнаты
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 3 спальни в Potamida, Греция
Вилла 3 спальни
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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