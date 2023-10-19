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Виллы в Kissamos Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€495,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Potamida, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,28 млн

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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