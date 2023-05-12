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Жильё с видом на горы в Kissamos Municipality, Греция

Кисамос
11
13 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты в Korfalonas, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Нопигия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Вилла 3 спальни в Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в Нопигия, Греция
Вилла 3 спальни
Нопигия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
Вилла 3 спальни в Potamida, Греция
Вилла 3 спальни
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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