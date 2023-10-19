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Кисамос
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19 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
3
108 м²
Этот жилой комплекс с великолепным видом на залив Киссамос и окружающие оливковые рощи распо…
€404,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
3
193 м²
Эта отдельная роскошная вилла расположена в бухте Вилья в Киссамосе (на латыни Кастелли) на …
€830,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
3
2
This is an amazing villa for sale in Kissamos, Chania Crete. The villa is located in the pi…
€495,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
2
1
Это красивая квартира на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Наслаждайтесь этим 2-этажным жи…
€283,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
2
2
Посмотрите эту исключительную квартиру на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Идеальная 2-эт…
€297,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
3
2
Это красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
€476,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
3
2
Эта красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
€498,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
2
1
Так близко к морю вы можете почувствовать ветер из этой красивой 2-этажной квартиры на прода…
€283,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
3
2
Так близко к морю вы можете почувствовать его запах из этой красивой квартиры на продажу в Н…
€299,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
3
2
Эта красивая приморская квартира продается в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим …
€299,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Святой Георгий, Греция
2
1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, представл…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
3
2
91 м²
1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chairethiana, Греция
4
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Potamida, Греция
4
2
84 м²
1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Тополия, Греция
3
2
Этот красивый каменный дом в Киссамос Ханья Крит для продажи расположен в возвышенном сельск…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кисамос, Греция
4
2
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
4
2
400 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€495,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Potamida, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,28 млн
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