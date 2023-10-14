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Квартиры с видом на горы в Kissamos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€305,000

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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