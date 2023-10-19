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Квартиры в Kissamos Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Святой Георгий, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Святой Георгий, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
€830,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Kaliviani, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Kaliviani, Греция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
€865,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€305,000

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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