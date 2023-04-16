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Купить недвижимость в Кисамос, Греция

12 объектов найдено
Дом 2 спальнив Кисамос, Греция
Дом 2 спальни
Кисамос, Греция
1 ванных комнат
€ 350,000
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, представл…
Таунхаус 4 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Вилла 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Таунхаус 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объ…
Таунхаус 2 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Вилла 3 спальнив Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни
Кисамос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
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