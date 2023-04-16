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Купить вилла с бассейном в Килкис, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Микрокамбос, Греция
Вилла 5 спален
Микрокамбос, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
Вилла 4 спальнив Доркас, Греция
Вилла 4 спальни
Доркас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…

Параметры недвижимости в Килкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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