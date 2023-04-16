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Купить таунхаус в Килкис, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Эфкарпия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат
€ 94,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, , Хоро…
Таунхаус 3 спальнив Эфкарпия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат
€ 132,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 146 m2, 2 Уро…

Параметры недвижимости в Килкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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