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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Килкис, Греция

demos kilkis
18
Килкис
17
1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Ano Poroia, Греция
Коттедж 5 спален
Ano Poroia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит из одной спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Килкис, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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