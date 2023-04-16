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Купить коттедж в периферийная единица Килкис, Греция

demos kilkis
11
Килкис
10
Коттедж В архив
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11 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 4 спальни
Доркас, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальнив Херсон, Греция
Коттедж 2 спальни
Херсон, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 4 спальнив Элиникон, Греция
Коттедж 4 спальни
Элиникон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 117 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
Коттедж 3 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни
Доркас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Nea Santa, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Santa, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив demos kilkis, Греция
Коттедж 4 спальни
demos kilkis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
Коттедж 5 спаленв Ano Poroia, Греция
Коттедж 5 спален
Ano Poroia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальнив Камбанис, Греция
Коттедж 3 спальни
Камбанис, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Коттедж 5 спаленв Gallikos, Греция
Коттедж 5 спален
Gallikos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Коттедж 1 спальняв Микрокамбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Микрокамбос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 88,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной сп…
Коттедж 3 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни
Доркас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Килкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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