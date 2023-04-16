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Купить недвижимость в Килкис, Греция

17 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Stathmos Mourion, Греция
Квартира 3 спальни
Stathmos Mourion, Греция
1 ванных комнат 122 м²
€ 570,000
Elliniko south of Athens Ano Sourmena area, floor apartment of 122 sq.m. 3rd floor newly bui…
Коттедж 4 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 4 спальни
Доркас, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 5 спаленв Микрокамбос, Греция
Вилла 5 спален
Микрокамбос, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Салониках. Вилла состоит из 5 спальных комнат,…
Таунхаус 2 спальнив Эфкарпия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат
€ 94,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, , Хоро…
Таунхаус 3 спальнив Эфкарпия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат
€ 132,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 146 m2, 2 Уро…
Коттедж 2 спальнив Херсон, Греция
Коттедж 2 спальни
Херсон, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 4 спальнив Элиникон, Греция
Коттедж 4 спальни
Элиникон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 117 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
Коттедж 3 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни
Доркас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 8 спаленв Эфкарпия, Греция
Квартира 8 спален
Эфкарпия, Греция
4 ванных комнат
€ 460,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 8 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 4 Ванная Площадь: 480 m2, Цоколь эт…
Квартира 2 спальнив Эфкарпия, Греция
Квартира 2 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 140,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 81 m2, 2-й этаж, …
Вилла 4 спальнив Доркас, Греция
Вилла 4 спальни
Доркас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 4 спальнив Nea Santa, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Santa, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив demos kilkis, Греция
Коттедж 4 спальни
demos kilkis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
Коттедж 5 спаленв Ano Poroia, Греция
Коттедж 5 спален
Ano Poroia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 5 спаленв Gallikos, Греция
Коттедж 5 спален
Gallikos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Коттедж 1 спальняв Микрокамбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Микрокамбос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 88,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной сп…
Коттедж 3 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни
Доркас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…

Параметры недвижимости в Килкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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