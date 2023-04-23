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Таунхаусы с видом на море в Кьятон, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в pasio, Греция
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
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