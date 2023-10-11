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Коттеджи с видом на море в Кьятон, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кьятон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€290,000
Realting.com
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