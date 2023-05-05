Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Keratsini-Drapetsona
  6. Keratsini

Жильё в Keratsini, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/1
€ 185,000
Realting.com
Перейти