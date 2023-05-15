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Виллы с видом на горы в Кератея, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Kouvaras, Греция
Вилла 5 спален
Kouvaras, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
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