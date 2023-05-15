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Таунхаусы с видом на горы в Кератея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Kouvaras, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kouvaras, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
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