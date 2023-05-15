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Жильё с видом на горы в Кератея, Греция

3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Kouvaras, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kouvaras, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Вилла 5 спален в Kouvaras, Греция
Вилла 5 спален
Kouvaras, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
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