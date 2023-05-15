Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Кератея
  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Кератея, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Realting.com
Перейти