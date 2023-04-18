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Купить недвижимость с видом на горы в Керамоти, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Chaidefto, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidefto, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
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