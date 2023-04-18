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Купить квартиру в Керамоти, Греция

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1 объект найдено
Квартира 10 комнатв Керамоти, Греция
Квартира 10 комнат
Керамоти, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 1 Этаж
€ 370,000
Apartment complex for sale in Keramoti of Kavala Prefecture for 370.000€ (Listing No 037). A…
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