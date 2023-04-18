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Купить недвижимость в Керамоти, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 6 комнатв Керамоти, Греция
Коттедж 6 комнат
Керамоти, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
Квартира 10 комнатв Керамоти, Греция
Квартира 10 комнат
Керамоти, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 1 Этаж
€ 370,000
Apartment complex for sale in Keramoti of Kavala Prefecture for 370.000€ (Listing No 037). A…
Дом 2 комнатыв Monastiraki, Греция
Дом 2 комнаты
Monastiraki, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 120,000
Префектура Кавала, Керамоти, Монастираки: Отличный и светлый Отдельный дом 76 кв.м. на участ…
Коттедж 2 спальнив Chaidefto, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidefto, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
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